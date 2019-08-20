السيسي يقلد منتخب "ناشئي اليد" وسام الرياضة من الطبقة الأولى

وجاء استقبال السيسي لهم بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم للناشئين بكرة اليد، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى؛ بحسب بوابة "أخبار اليوم".

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

وأشاد السيسي بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتداداً لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

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ووجه الرئيس المصري في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد، المقرر أن تستضيفها مصر، عام 2021.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم السيد الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافي لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

وكتب ناشئو مصر لكرة اليد التاريخ، بتحقيق لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، التي أقيمت في مقدونيا.