فيديو... منظمة المجاهدين الجزائرية تدعو لحل حزب جبهة التحرير الوطني

وقال المسؤول الأول في منظمة المجاهدين، عبر فيديو نشره بمناسبة يوم المجاهد "إن المنظمة طالما طالبت بحل الأفلان وما تزال تطالب، وحزب جبهة التحرير بات اليوم لا يملك سببا للوجود ويتواجد في وضعية غير قانونية."
وأضاف الأمين العام للمنظمة أن القانون يمنع استغلال الرموز الوطنية ورموز الدولة ومقومات الأمة في العمل السياسي الحزبي.
وأشار إلى أن تطبيق قانون تسيير الأحزاب بيد وزارة الداخلية، داعيا إياها للتدخل وتطبيق قانون 2012 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور.
وركز المجاهد محند واعمر على موقفه بالقول أنّ منظّمة المجاهدين نزعت من قاموسها كلمة حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي آخر تدخله بشأن وضع "الأفلان"، طالب أمين عام منظمة المجاهدين من قادة الحزب إيجاد اسم آخر لحزبهم لممارسة السياسة.
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