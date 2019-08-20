دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة PUBG ستتيح مشاركة اللعب بين PS4 وXbox في أكتوبر

شركة تطوير لعبة PUBG تقول أن اللاعبين على أجهزة PS4 وXbox سيتمكنون من اللعب التشاركي فيما بينهم في أكتوبر.

أعلنت شركة PUBG المطورة للعبة الشهيرة أن لعبتها PlayerUnknown’s Battlegrounds ستبدأ بتقديم ميزة اللعب التشاركي بين منصتي Xbox وPS4 ليتمكن الملايين حول العالم من المنافسة فيما بينهم على اختلاف المنصات التي يفضلونها، ولتكون اللعبة من الألعاب القليلة في العالم التي تقدم ميزة اللعب التشاركي بين أكبر منصتين متخصصتين بالألعاب بعيدًا عن الهواتف الذكية.

وسيقوم فريق العمل بإجراء تجربة اختبار عامة على السيرفرات مع نهاية شهر سبتمبر، على أن يستمر الاختبار مدة أسبوع.

بعدها وبطبيعة الحال، سيتم إطلاق الميزة بشكل رسمي لجميع المستخدمين في بداية أكتوبر في حال سارت الأمور بالشكل المنتظر.

آتى هذا الإعلان في معرض الألعاب Gamescom 2019 في كولون الألمانية خلال فقرة مؤتمر Inside Xbox stream الخاصة بمايكروسوفت.

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وبهذا، ستكون لعبة PUBG – ببجي من الأوائل بين الألعاب الكبيرة في العالم لا سيما المنافسة لها والتي تقوم بهذه الخطوة؛ حيث تعتبر لعبة فوتنايت – Fortnite المنافس الرئيسي لها من تلك الألعاب، بجانب لعبة Dauntless و Rocket League، وغيرها القليل من الألعاب.

يُشار أن تحديث الموسم الرابع من لعبة البقاء سيصدر في 27 أغسطس الحالي – أي بعد أسبوع من الآن.

المصدر:

Xbox

التدوينة لعبة PUBG ستتيح مشاركة اللعب بين PS4 وXbox في أكتوبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.