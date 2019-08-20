مصر..القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة رشوة

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وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على الأمين العام للمجلس أحمد سليم، داخل مكتبه الثلاثاء، بتهمة الرشوة.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية: "الحقيقة كانت تحوم شبهات الرشوة حوله منذ فترة، وأنا على علم بالموضوع منذ شهرين".

وتابع: "تواصل معي أشخاص في الرقابة، وقالوا إنه من الممكن أخذ إجراءات ضد الأمين العام للمجلس، ووافقت فورا".