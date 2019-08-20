"الصحفيين العرب": تزايد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمصوريين

القاهرة / الخليج 365

أعلن اتحاد الصحفيين العرب، الثلاثاء، تزايد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمصوريين.

جاء ذلك في بيان للاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمصور الصحفي الذي يوافق 19 أغسطس/آب من كل عام.

وأوضح الاتحاد أن "كثيرا من الزملاء المصورين الصحفيين بذلوا تضحيات كبيرة من أجل تغطية العمل الصحفي خاصة فى الحروب التي سادت منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة".

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وأضاف: "ازدادت وتيرة استهداف المصورين الصحفيين من قبل الإحتلال الإسرائيلي، من بين 144 انتهاكا (خلال السنوات الخمس الأخيرة) وقعت 31 اصابة بالأعيرة النارية سواء الرصاص الحي أوالمطاطي، إضافة إلى الاستهداف المباشر بقنابل الغاز والصوت تجاه أجسام المصورين بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم".

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب أنه "يحيي بكل قوة جهود الزملاء المصورين الصحفيين فى عيدهم".

وأشاد بـ"جهودهم وبسالتهم فى تغطية الأحداث الهامة وأداء رسالتهم السامية فى كل دول العالم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.