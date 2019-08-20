الرئيس العراقي يؤكد أهمية توسيع التعاون العسكري مع أوروبا

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، على أهمية توسيع التعاون العسكري مع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة واعتماد الحوار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، في "قصر السلام" بالعاصمة بغداد، وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، والوفد المرافق لها.

ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح تأكيده على "أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الارهاب"، مشدداً على "ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة، واعتماد الحوار الجاد لإنهاء الأزمات".

وأضاف أن "العراق يحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة".

كما ثمّن "صالح" الدور الألماني في التحالف الدولي ضد الإرهاب، ودعم العراق في مجالات إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم.

وأشار الى "أهمية توسيع التعاون العسكري مع دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

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من جانبها، أكدت "كارنباور" دعم بلادها لاستقرار العراق ووحدته، مشيدة بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفق البيان نفسه، أكدت الوزيرة الألمانية حرص بلادها على توسيع آفاق التعاون مع العراق على جميع المستويات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقت كرامب كارنباور، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في مستهل زيارة غير محددة المدة تجريها إلى بغداد.

ووصلت كارنباور، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية، قادمة من الأردن التي زارتها الإثنين، وبحثت فيها تمديد مهمة القوات الألمانية هناك.

وتدعم ألمانيا مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتشارك في مهام تدريب الجيش وقوات الأمن العراقية.

كما تشارك ألمانيا في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو"، وطائرة تزويد وقود ومدربين عسكريين في العراق.

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