الأردن يتابع ملابسات اعتقال أحد مواطنيه في إسرائيل

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، الثلاثاء، أنه يتابع واقعة اعتقال أحد مواطنيه في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية موضوع اعتقال احد المواطنين الأردنيين (لم يذكر اسمه) في إسرائيل".

وأضاف: "تبين أن المواطن قيد التحقيق لدى السلطات الاسرائيلية، وستواصل الوزارة متابعة هذا الموضوع والحصول على كافة التفاصيل والحيثيات، كما ستتابع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب على الحادثة حتى الساعة 11:20 ت.غ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.