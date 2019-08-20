محامون بغزة ينظمون وقفة رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365-

نظّم العشرات من المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، رفضا لاستمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها جمعية "محامون ضد الحصار" (غير حكومية)، أمام معبر إيريز (بيت حانون)، شمالي القطاع، لافتات كتب على بعضها:" أوقفوا قتل المدنيين من قبل الاحتلال".

وقالت فاتن لولو، المحامية و العضو في الجمعية، في كلمة لها خلال الوقفة:" نطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري والعاجل لإنهاء الحصار".

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وأضافت:" كما ونطالبه بالضغط على اسرائيل، لإجبارها على احترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".

ودعت لولو، هيئة الأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة الاحتلال على جرائمه، بحق المدنيين في الاراضي الفلسطينية".

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، منذ عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

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