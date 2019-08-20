الصحة: تعرف على الوقت المسموح للجلوس أمام التلفاز لكل الأعمار

صحيفة الخليج الالكترونية

حذّرت وزارة الصحة من تجاوز الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشات الإلكترونية بما فيها التلفاز والحاسب الآلي.

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وبناءً على توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فإنه يمنع الأطفال (أقل من عامين) من استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات تماماً، ويسمح للأطفال في عمر عامين بالجلوس لبعض الوقت مع أحد الوالدين أمام الشاشات، وفي الفترة العمرية من (2 إلى 5 سنوات) يجب ألا تزيد مدة جلوس الأطفال أمام الشاشة أو الأجهزة الإلكترونية على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

وأضافت الصحة أنه في المرحلة العمرية من (6 إلى 18 عامًا) يجب على الآباء وضع حد ووقت معين، بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا، في حين لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.