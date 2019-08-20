المبعوث الأممي: جهود سعودية ظافرة لاستقرار جنوب #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الثلاثاء، أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى “جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن”.

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على “ضرورة استمرار الحوار”.

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ويقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن حول أحداث عدن.

وأسفرت معارك نشبت خلال الشهر الحالي بين قوات الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي في عدن عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول، فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات حكومية أخرى.

ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة.