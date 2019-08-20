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ضبط 2.5 مليون حبة كبتاجون في #منفذ_الحديثة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت فرق التفتيش بالجمارك بمنفذ الحديثة من ضبط 2.5 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة في مركبتين قادمتين من خارج المملكة عبر منفذ الحديثة.

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