الان تتابع “الفارس والأميرة”.. أول فيلم “سعودي – مصري” في الرسوم المتحركة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة – وكالات – الخليج 365
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بالسفارة، المنتج السعودي الدكتور العباس بن العباس حميد الدين، الذي قدم نبذة مختصرة عن إنتاج أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة بعنوان “الفارس والأميرة”، والمقرر عرضه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في 23 سبتمبر المقبل، المصادف لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وأكد السفير “نقلي” على عمق العلاقات السعودية المصرية، والحرص على دعمها وخدمتها في الأصعدة والمجالات كافة، منوهاً بأهمية البُعد الثقافي العربي وما يحتويه من إبداعات فنية تخدم البلدين والعالم العربي بأسره.
كانت هذه تفاصيل خبر “الفارس والأميرة”.. أول فيلم “سعودي – مصري” في الرسوم المتحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.