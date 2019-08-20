“الفارس والأميرة”.. أول فيلم “سعودي – مصري” في الرسوم المتحركة

جدة - عمرو شويل القاهرة – وكالات – الخليج 365

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بالسفارة، المنتج السعودي الدكتور العباس بن العباس حميد الدين، الذي قدم نبذة مختصرة عن إنتاج أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة بعنوان “الفارس والأميرة”، والمقرر عرضه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في 23 سبتمبر المقبل، المصادف لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد السفير “نقلي” على عمق العلاقات السعودية المصرية، والحرص على دعمها وخدمتها في الأصعدة والمجالات كافة، منوهاً بأهمية البُعد الثقافي العربي وما يحتويه من إبداعات فنية تخدم البلدين والعالم العربي بأسره.