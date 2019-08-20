شكرا لقرائتكم قرقاش: الأولوية في اليمن هي التصدي للانقلاب الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 21:32

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الأولوية في اليمن هي التصدي للانقلاب الحوثي.



وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين)، «الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها، ويبقى ان القرار يجب ان يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للإنقلاب الحوثي».

وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين)، «الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها، ويبقى ان القرار يجب ان يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للإنقلاب الحوثي».

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