شكرا لقرائتكم عاهل البحرين: المنامة ستشارك في تأمين الملاحة في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 21:36

أعلن ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن المنامة ستشارك في البعثة البحرية الدولية التي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تشكيلها بهدف تأمين الملاحة في منطقة الخليج.



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وأعرب عاهل البحرين خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم (الاثنين)، عن تقديره العالي للدور الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الحليفة لها في «ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين»، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة وردع التهديدات التي تواجهها.

وأضاف: «مملكة البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة».

ولفت إلى «عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة» بين البحرين والولايات المتحدة، مشيداً بجهود الجنرال ماكينزي الرامية إلى تطوير التعاون بين واشنطن والمنامة في المجال العسكري والدفاعي.

بدوره، ثمّن ماكينزي جهود الملك البحريني في تطوير العلاقات بين الدولتين، مشيداً بـ«الدور الحيوي لمملكة البحرين وإسهاماتها في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي».