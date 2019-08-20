المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف تفاصيل اجتماعه مع الأمير خالد بن سلمان

وأشار المبعوث الأممي، على حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إلى "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن". وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على "ضرورة استمرار الحوار".

ويقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن حول أحداث عدن.

وأسفرت معارك نشبت خلال الشهر الحالي، بين قوات الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي في عدن عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول، فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات حكومية أخرى.

ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة. وطالبت قوات التحالف بقيادة السعودية، قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

واشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعت إليه الرياض بين الحكومة اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية، ووصلت لجنة سعودية إماراتية، الخميس الماضي، إلى عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.