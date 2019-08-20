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إسرائيل تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة والقدس

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وطالت عمليات الاقتحام والتفتيش بلدات عناتا في القدس المحتلة، وصوريف شمال محافظة الخليل ومناطق أخرى متفرقة، وذلك بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

© Sputnik . Issam Al-Rimawi

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية ومئات المستوطنين لـ"قبر يوسف" شرق نابلس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 1200 مستوطن اقتحموا، فجر اليوم، مقام "قبر يوسف" الإسلامي شرق مدينة نابلس (شمالي القدس المحتلة)، وسط حماية مشددة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وعلى أثر الاقتحام، اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لا سيما مخيم بلاطة وشارع عمان، تخللها اعتلاء الجنود لأسطح المنازل، واستهداف الشبان بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث سجلت مصادر طبية فلسطينية إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص المطاطي.

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