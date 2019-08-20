دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ريديت تختبر خدمة البث المباشر على المنصة لمدة 5 أيام

تبدو ريديت في طريقها للتماشي مع عام 2019 ودخول عالم البث المباشر ببدء اختبار الخدمة حاليًا قبل إطلاقها الرسمي.

أعلنت منصة ريديت، إحدى أكبر منصات التواصل على الإنترنت، عن بدء عملية اختبار خدمة بث الفيديو المباشر ولفترة محدودة على مدار 5 أيام من الساعة السابعة مساءًا وحتى الثالثة صباحًا فقط بتوقيت مكة تمهيدًا لإطلاقها بشكل رسمي في حال حظيت بالتفاعل المطلوب – وهو المتوقع من مستخدمي المنصة التي تعتبر مصدرًا لنشر المعلومات والنقاشات. وذلك من خلال إطلاق أولى أدوات البث باسم “Reddit Public Access Network”.

وستسمح أداة البث ” Reddit Public Access Network” بدورها بعض المستخدمين المؤهلين لتجربة خدمة بث الفيديو لفترة محدودة هذا الأسبوع.

وكما هو المعتاد على مختلف المحتوى المنشور على المنصة، فإن أفضل أصحاب البث سيظهرون في الأعلى وفقًا لتصويت الجمهور.

وتبقى المهمة الصعبة تتمثل في كيفية الحفاظ على بيئة أمنة خلال البث المباشر، وهو ما جعلها تضع شروطًا يواجه أي شخص يخالفها الحظر من المنصة؛ بما يشمل نشر أو تصوير محتوى عدواني، إباحي، شتم لفظي وصوري، سلوك مشين أو غير قانوني، خداع، وغيرها من الأمور المخالفة لخصوصية المنصة.

كما ونبهت ريديت أصحاب البث من كون جميع المستخدمين بإمكانهم مشاهدة بثهم، وبذلك يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار.

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يمكن القول أن مثل الميزة ستحول ريديت إلى مكان مختلف تمامًا لجذب المزيد من المستخدمين وتحويلها مركزًا لبث الفيديو.

يُشار أن منصات مثل تويتش تعتبر من أنجح المنصات الاجتماعية في العالم بفضل تقديمها خدمات بث ومشاركة الفيديو بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لا سيما في مجالات مثل الألعاب.

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المصدر:

Reddit

التدوينة ريديت تختبر خدمة البث المباشر على المنصة لمدة 5 أيام فقط! ظهرت أولاً على عالم التقنية.