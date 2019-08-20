الأردنيون يفجعون بوفاة "آية آغابي" صانعة الأمل للأشخاص ذوي الإعاقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

فُجع الأردنيون، الإثنين، بوفاة الشابة الأردنية و الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "آية آغابي". وأمضت آغابي أعواماً في مساعدتها للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، عبر مبادرتها التي لطالما زرعت الأمل في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بين المجتمع الأردني. وآية آغابي، هي مؤسسة مبادرة وموقع "الأردن مهيأ" الذي يضم كل أماكن الخروج والمتنزهات المهيأة لمتحدي الإعاقة البدنية، حيث كانت تحلم بأن يصبح الأردن كله مهيأً تماما للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة الى تهيئة الدول العربية بذلك. اقرأ أيضاً : الرزاز يلبي رغبة مواطن من ذوي الاعاقة بالتقاط صورة معه.. فيديو وفي تصريحات سابقة لها، قالت آغابي إنها بعدما تعرضت لحادث سير في عمَّان عام 2009، أدى إلى فقدها القدرة على الحركة وارتياد الأماكن التي كانت ترتادها من قبل، لأن هذه الأماكن ليست مهيأة لاستقبال أصحاب الكراسي المتحركة، فكان الأمر سببا في جعلها تنظر إلى الأمور بنظرة أخرى، ومن هنا لمعت في رأسها فكرة إنشاء موقع لمساعدة من يعيشون ظروفها نفسها. ونجحت الفتاة الاردنية آغابي في زرع الأمل لدى الكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الاردن.

شاهد أيضا: تم إعفاءه من ولاية العهد لهذا السبب!الأمير حمزه بن الحسين في صور

ونعى الأردنيون عبر مواقع التواصل الأجتماعي الفتاة "آية آغابي" بالحزن والأسى لوفاتها بعد مسيرة معطرة بالأمل ومساعدة الآخرين. وتالياً أبرز التعليقات على وفاة الشابة الاردنية "آية آغابي": لجنات الخلد آية أغابي..ملاك زارنا في هذه الدنيا ليذكرنا بكل ما هو جميل وأصيل في هذه الحياة. عملت بصبر الكبار وبراءة الأطفال وعزيمة العظماء. لك منا كل الحب والشكر والتقدير. أحر التعازي لعائلتك الكريمة سنفتقد ابتسامتك وروحك الطاهرة.إنا لله وإنا إليه راجعون. https://t.co/hCT8WlaEph Lina Annab (@LinaAnnab) August 19, 2019 انتقلت الى رحمة الله تعالى الشابة النشمية الاردنية أية أغابي صاحبة مبادرة الاْردن مهيأرحمة الله عليها وأن لله وأن اليه راجعون pic.twitter.com/q7fAeKgKPH alshareef zeid Al-aisam (@al_aisam) August 20, 2019 حينما يغيّب الموت صبية حالمة مجدة ومبدعة ومصدر أمل وفخر للجميع فإن ذلك يعني بأن قطعة من السماء قد سقطت.... وها هي الغالية آية أغابي ترحل عنا فيُصاب القلب بسهام اللوعة والفجيعة، ويقطر ألماً وحرقة. الرحمة وجنان الخلد لآية والصبر والسلوان لذويها وعائلتها ومحبيها. pic.twitter.com/iMvq66SY0d Haifa Najjar (@HaifaNajjar) August 19, 2019 صور ومشاهد من حياة"آية آغابي":