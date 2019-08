«النوّاب» الأردني يوصي بطرد سفير «إسرائيل»

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters Jordan's King Abdullah speaks at the Istana in Singapore, June 20, 2019. REUTERS/Feline Lim

عمّان: «الخليج»:

طالب مجلس النوّاب الأردني عقب اجتماع طارئ، أمس، الحكومة بطرد سفير الكيان من عمّان، واستدعاء سفير الأردن من «تل أبيب»، وإعادة النظر باتفاقية «وادي عربة»، ودعوة الاتحاد البرلماني العربي لجلسة في المملكة؛ لاتخاذ مواقف أوسع بهذا الخصوص.

وتبنّى المجلس في ختام الاجتماع الطارئ لمناقشة تجدد الانتهاكات في المسجد الأقصى بحضور وزير الخارجية أيمن الصفدي، توصيات قدمتها لجنة فلسطين، وبعض الكتل البرلمانية شددت في مجملها على «رفض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، وضرورة وضع حد للكيان الصهيوني بهذا الشأن، وصد جميع أوجه التطبيع».

وطالبت التوصيات وزارة الخارجية الأردنية بالضغط على «إسرائيل»؛ لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في عموم فلسطين، ووقف أعمال الحفر والأشغال في القدس، وفتح باب الرحمة أمام المصلين، وتقديم «الخارجية» الأردنية المزيد من الدعم لأوقاف المسجد الأقصى. ودعا المجلس رؤساء البرلمانات العربية؛ من خلال الاتحاد البرلماني العربي إلى عقد جلسة طارئة؛ لبحث مستجدات الأوضاع في القدس، والتصدي للقوانين العنصرية، والضغط على البرلمانات الدولية؛ لاتخاذ مواقف ضد الانتهاكات. وأكدت التوصيات أهمية ديمومة الوصاية الأردنية على المقدسات، ودعت إلى عقد مؤتمر «الطريق إلى القدس» في دورته الثانية. وأكد عدد من النوّاب اعتزام تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين (معبر الأراضي الفلسطينية المحتلة)، يوم الجمعة المقبل؛ رفضاً لاقتحامات المسجد الأقصى؛ وتصريحات وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» بتغيير الوضع القائم قي القدس، والسماح للمستوطنين بأداء طقوس يهودية تلمودية في الحرم القدسي.

وكان رئيس مجلس النوّاب الأردني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة طالب، خلال الاجتماع، الحكومة بتحويل تصريحاتها إلى إجراءات؛ من خلال رسالة جادة تجسّد تهديداً واضحاً للاحتلال، مفادها أن «السلام» مع المملكة مهدد في ظل استمرار الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني.