تحيدد 5 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / ظفر فاتح بياز / الخليج 365

تمكنت المقاتلات التركية من تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارات على شمال العراق، حسب وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القصف استهدف معاقل الإرهابيين في منطقة متينا جاء بالتوازي مع عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك بشمال العراق.

وأضاف البيان أن القصف دمر مواقع أسلحة ومخابئ وتحصينات لعناصر "بي كا كا"، إلى جانب تحييد 5 إرهابيين.

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وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك"؛ بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.