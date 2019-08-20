"غريفيث" يقدم إحاطة لمجلس الأمن الثلاثاء حول الوضع في اليمن

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في وقت لاحق الثلاثاء، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حول الوضع المضطرب بالبلاد.

وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة عبر "تويتر"، إن غريفيث سيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن حول الوضع في اليمن، في تمام (10:00) صباحا بتوقيت نيويورك/ (14.00 ت. غ).

ومن المتوقع أن تشمل إحاطة المبعوث الأممي لقاءاته الأخيرة مع مسؤولين يمنيين من مكونات مختلفة، ومسؤولين إقليميين ودوليين، بحث معهم مؤخرا تطورات الوضع اليمني.

كما يتوقع أن يدعو غريفيث إلى حوار عاجل لتجاوز تطورات الأوضاع جنوبي اليمن، وسرعة العمل على تنفيد اتفاق ستوكهولم الموقع قبل أكثر من 8 أشهر بين الحكومة والحوثيين، دون تقدم ملحوظ على الأرض.

Advertisements

ومطلع الأسبوع الماضي، سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله والمدعوم إماراتيا على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل بسبب تباين الموقعين في تفسير عدد من بنوده.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمشاركة إماراتية كبيرة، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.