وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي عبد المهدي في مستهل زيارة للعراق

بغداد / عامر الحساني/ الخليج 365

التقت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في مستهل زيارة غير محددة المدة تجريها إلى بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان إن رئيس مجلس الوزراء استقبل وزيرة الدفاع الألمانية والوفد المرافق لها.

ووصلت كارنباور صباح الثلاثاء إلى بغداد، قادمة من الأردن، التي زارتها الإثنين، وبحثت فيها تمديد مهمة القوات الألمانية هناك.

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وتدعم ألمانيا مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتشارك في مهام تدريب الجيش وقوات الأمن العراقية.

كما تشارك ألمانيا في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق، ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.

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