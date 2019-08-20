أبها.. حادث مروري يتسبب في وفاة مُعلم بـ7 طعنات

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعرض أحد المعلمين، أمس الاثنين، للطعن إثر خلاف مروري حدث بين شخصين في أبها، الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد ذلك.
وتعود التفاصيل إلى أن حادثا مروريا وقع على طريق المحالة بأبها وبعد حضور “نجم” طلب أحد الأطراف حضور المرور، فتطور الوضع إلى اعتداء أحدهما على الآخر بسِلاح أبيض وسدد له 7 طعنات أدت إلى مصرعه.
من جانبها تمكنت الجهات الأمنية من إحباط محاولة هروب الجاني قرب دوار المنسك على طريق الملك فهد.
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