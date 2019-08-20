وزير #الشؤون_الإسلامية يعلن اكتمال مغادرة ضيوف #خادم_الحرمين_الشريفين للحج

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، اكتمال مغادرة 6500 حاجّ وحاجة من 79 دولة حول العالم من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تأديتهم لمناسك الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة.

وأكد آل الشيخ علي نجاح وتميز البرنامج الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق منظومة متكاملة من الخدمات المتميزة التي قدمتها اللجان العاملة في البرنامج، معبراً عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وأشار إلى أن برنامج الاستضافة يأتي امتداداً للأعمال الجليلة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين للمسلمين بالعالم؛ لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كما قدّم معاليه الشكر لجميع اللجان العاملة في البرنامج وكذلك الأجهزة الحكومية المساندة للوزارة في مهامها وأعمالها.

وهنّأ آل الشيخ جميع المستضافين في البرنامج بإتمام الحج والعودة لبلادهم سالمين غانمين، لافتاً إلى أن الوزارة تشرفت بتنفيذ أمر خادم الحرمين وجندت جميع طاقاتها وإمكاناتها لتقديم الخدمة المتميزة للضيوف، ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.