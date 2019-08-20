توفر 23 وظيفة بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف عن توفر 23 وظيفة شاغرة للرجال وذلك عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية.

وأضافت أن إرسال طلبات الوظائف سيكون على الإيميل، بصيغة PDF، وأن موعد التقديم يبدأ من يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 27/ 12/ 1440هـ.

وأشارت إلى أن شغل الوظائف يكون عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية أخرى، وأن يكون المتقدم يشغل حالياً نفس الوظيفة والمرتبة المعلن عنها، كما يلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يوماً.

الوظائف المتوفرة وطريقة التقديم والشروط والمتطلبات