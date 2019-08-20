مواطن سعودي يتعرض للضرب المبرح في #ماليزيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعرض المواطن محمد الحريري الخبير في الطيران المدني لحادث اعتداء في ماليزيا من شخص يعتقد أنه من جنسية عربية ، حيث كان الحريري في رحلة سياحية مع أسرته عندما تعرض لاعتداء وحشي متج عنه إصابات بالغة وتم إسعافه من قبل الحاضرين للحادثة .
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور للحادث، بحسب “الرياض”، فيما أكد مغردون أن الجاني لاذ بالفرار من موقع الحادث ، غير أن السلطات الماليزية ألقت القبض على المعتدي في زمن قياسي وجاري التحقيق معه .
هذا وتابعت السفارة السعودية في ماليزيا القضية واطمأنت على صحة المواطن ، فيما أكدت أسرة الحريري مطالبتها بمحاكمة المعتدي واخذ حقهم بتطبيق العقوبات النظامية اتجاهه .
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