قوات_الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة #الخليل

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم سبعة فلسطينيين من بلدة بيت كاحل شمال غرب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل معاوية صالح عصافرة، وأحمد عيسى الزهور، ومحمود كامل عطاونة، ويوسف سعيد الزهور،فيما اعتقلت ثلاثة إخوة وهم علي، ومحمد، وأحمد عصافرة، عقب تفتيش منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل ونفذت عملية دهم وتفتيش عدد من المنازل وفي مدينة الخليل.