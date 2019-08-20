ارتفاع #أسعار_النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة

الخليج - رويترز ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب 1.88 بالمئة حققها أمس الاثنين، وزاد الخام الامريكي تسعة سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 2.44 بالمئة في الجلسة السابقة.

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