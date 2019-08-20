مسيرات الجيش السوري تمشط خان شيخون بعد فرار "النصرة"

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وأشار المراسل إلى أن مجاميع التنظيمات المسلحة بدأت بالفرار من خان شيخون فور سيطرة الجيش السوري على مدخل الطريق الدولي (حلب حماة) الممتد عبر المدخل الشمالي للمدينة، متخذة لذلك طريقا زراعيا يخرج من الأحياء الشرقية للمدينة، مرورا بوادي صغير يقع بين (جبل الصغير) وبين (تل ترعي) الذي يشرف الجيش السوري عليه ناريا من مواقعه في تلال سكيك، وصولا إلى مدينة التمانعة شرقا.
انسحاب مسلحي "جبهة النصرة" وحلفائهم يشمل أيضا ما تبقى من مدن وبلدات ريف حماة الشمالي والتي تمتد على مساحة تزيد عن 1000 كم مربع، وتضم عشرات البلدات والمزارع الواسعة كـ (كفرزيتا واللطامنة ولطمين والعريض ومعركبة ولحايا ووادي معرة وتل علوانية وتل الصياد والمنطار وتل الصوان وغيرها).
© Sputnik . Basil Shrouth
نقطة عسكرية تركية
وقال المراسل إن بعض مسلحي التنظيمات المسلحة، اتخذوا مواقع لهم بمحيط نقطة المراقبة التركية في مدينة مورك، ولم يتضح بعد فيما إذا كان هؤلاء سيتخذون من هذه المنطقة مواقع دائمة ملاصقة للنقطة بما يخلق واقعا جديدا يتسم بالحساسية تجاه أي عملية عسكرية قد يخوضها الجيش في المنطقة.
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