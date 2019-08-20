الأسد يعلن عن تغييرات إيجابية عسكرية وسياسية في سوريا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى "الأخوة المحاربون"، التي يشغل فيها دميتري سابلين منصب نائب الرئيس: "قال الأسد إن تغييرات إيجابية في الوضعين العسكري والسياسي قد حدثت في سوريا: الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية. وتوجد القوات الروسية على مقربة منها، ويهرب المسلحون باتجاه تركيا".

ووصل نائب مدير المنظمة الروسية للمحاربين القدامى "الأخوة المحاربون"، دميتري سابلين إلى سوريا، في زيارة تستمر عدة أيام. وقالت المنظمة إن سابلين سيزور خلال جولته إحدى السفن الحربية الروسية قبالة السواحل السورية، ولقاء الرئيس بشار الأسد.