الأسد يعلن عن تغييرات إيجابية عسكرية وسياسية في سوريا

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© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
ووصل نائب مدير المنظمة الروسية للمحاربين القدامى "الأخوة المحاربون"، دميتري سابلين إلى سوريا، في زيارة تستمر عدة أيام. وقالت المنظمة إن سابلين سيزور خلال جولته إحدى السفن الحربية الروسية قبالة السواحل السورية، ولقاء الرئيس بشار الأسد.
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