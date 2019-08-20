القبض على 25 شخصا عقب إطلاق نار أمام مقهى للشيشة بألمانيا

جدة - عمرو شويل ماجدبورج – وكالات - الخليج 365

أصيب شخصان على الأقل في إطلاق نار أمام مقهى للشيشة، وسط مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين.

وتوجه أكثر من 30 شرطيا، مدججين بالسلاح، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الوضع.

Advertisements

وبحسب بيان للشرطة، قذفت مجموعة من الأفراد أثاثًا على مرتادي المقهى، ثم تطور الأمر إلى اشتباكات عنيفة، تبادل فيها الطرفان إطلاق النار، وفقا لشهود عيان. ولم يتضح بعد سبب الواقعة.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع في نهاية المطاف، وطوقت مكان الواقعة على نطاق واسع، وألقت القبض على أكثر من 25 شخصا.

وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابات، التي وقعت، نتاج طلقات نارية أم لا.

وتولت الشرطة تحريز الأدلة في مكان الواقعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وتم العثور على خراطيش، وعصاة بيسبول، وسلاح ناري، أسفل سيارة.