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الان تتابع «قوس قزح» يزين سماء مهرجان ولي العهد بالطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365- عبدالله العازمي:
ظهرت قرية الهجن بمهرجان ولي العهد بحديقة الملك فيصل بالطائف أمس فاتنة جميلة، حيث زين مساءها قوس قزح وهويمتد في أفق سماء الطائف،يوم أمس الاثنين، عقب هطول الأمطار التي هطلت أمس على محافظة الطائف.
من جهة اخرى يواصل موسم الطائف فعالياته حيث جذبت أجهزة “خذ لك سيلفي” الالكترونية والمنتشرة في سوق عكاظ لجذب الأسر والعوائل لإلتقاط الصور التذكارية لهم وحفظها وارسالها على البريد الالكتروني لهم ألياً.
كما أن هذه الأجهزة تتيح التصوير أيضا مع شخصيات سوق عكاظ والمدرجة ألياً في الجهاز وقد لاقت هذه الاجهزة العديد من الزوار الذين توافدو على السوق .
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