دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper حدث في الشارقة.. أسرة تترك طفلها بسيارة مغلقة وتنساه

تمكن رجال الشرطة في الإمارات العربية المتحدة من إنقاذ طفل نسيه ذووه داخل مركبتهم، بعدما شارف على الموت لنقص الأوكسجين وارتفاع درجة حرارة الطقس.

وقالت مصادر أمنية إمارتية، اليوم الإثنين، إن «مركز الشرطة المتحرك العامل ضمن مبادرة الحي الآمن، بإمارة الشارقة، تلقى بلاغًا، مساء أمس، يفيد بوجود طفل صغير معرَّض للخطر داخل مركبة خاصة مغلقة الأبواب والنوافذ بمنطقة النهدة».

ونقلت صحيفة «البيان» عن الشرطة أنه «تم على الفور توجيه إحدى دوريات الاختصاص العاملة ضمن وحدات المركز والتي انتقلت خلال زمن قياسي إلى موقع وجود الطفل، وتمكنت من إنقاذ حياته وإخراجه من المركبة وتفادى الخطر المحدق به بالنظر إلى حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة الزمنية، وانخفاض الأوكسجين داخل المركبة المتوقفة».

وقالت الصحيفة: «تبين أن الطفل، وهو من إحدى الجنسيات الآسيوية، قد تُرك من جانب أهله محصورًا داخل سيارتهم عند مغادرتهم لها دون أن ينتبهوا لوجوده بداخلها، ولم يكن الطفل قادرًا على فتح أبواب المركبة أو تنفيس الزجاج للحصول على الهواء، ونظرًا لخطورة الموقف وحالة الضيق التي كان عليها الطفل، مع عدم توافر معلومات فورية عن موقع سكن ذويه، سارع رجال الدورية وعملوا من أجل إخراجه من داخل المركبة؛ حيث تمكنوا من إخراجه منها وهو بحالة صحية جيدة، ثم قاموا بعد ذلك بالتواصل مع ولي أمر الطفل وتحويله إلى مركز الشرطة المتحرك لاستكمال الإجراءات».

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