السودان.. قوى "التغيير" تعتمد مرشحيها للمجلس السيادي

الخرطوم / الخليج 365

- عقب اختلافات أدت إلى تأجيل إعلان أعضاء المجلس السيادي 48 ساعة

- المرشحون الخمسة هم حسن شيح إدريس وعائشة موسى ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي



اعتمدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي بالسودان، الثلاثاء، قائمة مرشحيها النهائية لمجلس السيادة الذي يتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.

أعلن ذلك نورالدين صلاح، نائب الأمين السياسي لحزب "المؤتمر السوداني"، أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير"، عقب اجتماع للقوى استمر ساعات في مقر حزب "الأمة القومي" بالخرطوم.

وأوضح صلاح، في تصريحات إعلامية، أن مرشحي قوى التغيير الخمسة لمجس السيادة الذين تم الاتفاق عليهم هم "حسن شيح إدريس، وعائشة موسى، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور، ومحمد حسن التعايشي".

والإثنين، أعلن المجلس العسكري بالسودان إرجاء إعلان المجلس السيادي 48 ساعة بطلب من قوى التغيير، حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشيحها الـ5.

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وخلال اليوم ذاته، اعتذر طه عثمان مرشح قوى التغيير للمجلس السيادي، عن العضوية، التزاما بقرار "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات قوى التغيير، بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء "وفاء بعهد قطعه على نفسه بالاستقلال التام عن أي تأثيرات قد تلحق بدور التجمع كسند للشعب".

كانت قوى التغيير رشحت طه عثمان كممثل عن "تجمع المهنيين"، غير أن نقابات عديدة رفضت تمثيل التجمع في المجلس السيادي، في مقدمتها "لجنة أطباء السودان" و"شبكة الصحفيين السودانيين" و"تجمع أساتذة الجامعات".

واضطرت قوى التغيير للاجتماع مجددا لتحديد مرشح جديد، بدلا من طه عثمان، الذي أوردته ضمن قائمة مرشحيها الخمسة التي كشفت عنها الأحد.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا؛ 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.