الخارجية اليمنية: تصعيد "الجنوبي" في أبين يقوض الوساطة السعودية

اليمن / علي عويضة / الخليج 365

حذرت وزارة الخارجية اليمنية، الثلاثاء، من أن تصعيد قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في محافظة أبين، جنوبي البلاد، يقوض جهود الوساطة السعودية.



جاء ذلك في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر".



وقال الحضرمي أن "ما تشهده محافظة أبين من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة من قبل الامارات الشقيقة أمر مرفوض وغير مقبول".

وأضاف أن هذا التصعيد "سيعمل على تقويض وافشال جهود الوساطة التي نقدرها كثيرا من قبل الأشقاء في السعودية".

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وفي وقت سابق فجر اليوم، قال مصدر محلي يمني إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحاصر مقر شرطة محافظة أبين ومقر قوات الأمن الخاصة في مدينة زنجبار مركز المحافظة.



وقال المصدر للأناضول إن "قوات الحزام تطالب قوات الشرطة والأمن الخاصة بالانسحاب وتسليم المقرات الأمنية".



يأتي ذلك على خلفية تأييد شرطة المحافظة وقوات الأمن الخاصة الحكومة الشرعية ورفضها لانقلاب قوات الانتقالي الجنوبي في عدن وسيطرة قواته على موسسات الدولة في العاشر من أغسطس/آب الجاري.



ومطلع الأسبوع الماضي، سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.