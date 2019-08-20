إستياء على حكم الفيديو في #إنجلترا

الخليج - رويترز

هاجم الآلاف من مشجعي وولفرهامبتون واندرارز، تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، بينما دعا مدرب فريقهم إلى إيجاد حل يحول دون تجريد الدوري الإنجليزي الممتاز من إثارته، بسبب نظام مراجعة الفيديو.

في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حرم حكم الفيديو المساعد وولفرهامبتون من هدف ضد ليستر سيتي، في تعادلهما دون أهداف بالجولة الافتتاحية.

وأبدت الجماهير بإستاد مولينو استيائها من نظام حكم الفيديو المساعد، خلال بضع دقائق حبست فيها الأنفاس خلال تعادل وولفرهامبتون 1-1 مع ضيفه مانشستر يونايتد، عندما توقف اللعب من أجل مراجعة هدف التعادل الذي سجله روبن نيفيس في الشوط الثاني.

ورغم احتساب الهدف بعد شكوك حول وجود جواو موتينيو في موقف تسلل، أعرب مدرب وولفرهامبتون نونو، إسبيريتو سانتو، عن قلقه من أن نظام حكم الفيديو المساعد يقتل إثارة اللعبة.

Advertisements

وقال المدرب البرتغالي: “ما أخشاه أننا سنخاف من الاحتفال بالأهداف، هذه الطاقة في إستاد مولينو والضجيج، وهذه الأجواء لا يمكن أن نفقدها، يجب عليهم إيجاد حل لذلك”.

وقال مدرب يونايتد، أولي جونار سولشار، أن مراجعة حكم الفيديو المساعد كانت مبررة في هدف نيفيس، لكن العملية يجب أن تكون أسرع.

وأضاف المدرب النرويجي: “نريد أن يتم الحسم بسرعة لكن بالطبع هذه قرارات مهمة، أفضل الحصول على قرار صحيح وليس على قرار خاطئ، ولنفعل ذلك في 15 ثانية، كلما سار الأمر بشكل أسرع أصبح أفضل”.

وتقدم يونايتد في الشوط الأول عن طريق أنطوني مارسيال، قبل أن تسكن تسديدة نيفيس الرائعة الشباك، ثم أضاع بول بوغبا ركلة جزاء لصالح الفريق الزائر.