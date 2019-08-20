جراحة عاجلة لإنقاذ ثلاثينية تعاني من متلازمة هيلب بمستشفى الثغر بجدة

هيفاء الأمير

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الثغر العام بجدة بقيادة الدكتور عبدالله الشريف رئيس قسم الجراحة و بمساعدة استشاري الجراحة العامة الدكتور فياض كيالي من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر تعاني من ألم شديد في البطن منذ أكثر من عام ، حيث تم تشخيصها منذ سنة بمتلازمة هيلب (HELLP) أثناء فترة حملها ، و تمثل نسبة هذه المتلازمة النادرة 0.1% ، و بعد أن تم عمل الفحوصات و الأشعة اللازمة تبين وجود تضخم و تحول الطحال ( فوق المعدة ) ، و وجود تجمع دموي كبير بداخله حيث تمثل هذه الحالة أقل من 0.2% من مجموع الحالات .

كما تبين حاجة المريضة لإستئصال الطحال و التي تكللت بالنجاح ولله الحمد و تماثلت المريضة للشفاء و خرجت من المستشفى و هي بصحة جيدة.

يذكر أن وزن الطحال المستأصل ما يقارب ٣ كيلوجرام مقارنه بالوزن الطبيعي للطحال الذي يمثل حوالي ١٥٠ جرام ( ما يقارب ٢٠ ضعف من الوزن الطبيعي )