- 1/2
- 2/2
هيفاء الأمير
تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الثغر العام بجدة بقيادة الدكتور عبدالله الشريف رئيس قسم الجراحة و بمساعدة استشاري الجراحة العامة الدكتور فياض كيالي من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر تعاني من ألم شديد في البطن منذ أكثر من عام ، حيث تم تشخيصها منذ سنة بمتلازمة هيلب (HELLP) أثناء فترة حملها ، و تمثل نسبة هذه المتلازمة النادرة 0.1% ، و بعد أن تم عمل الفحوصات و الأشعة اللازمة تبين وجود تضخم و تحول الطحال ( فوق المعدة ) ، و وجود تجمع دموي كبير بداخله حيث تمثل هذه الحالة أقل من 0.2% من مجموع الحالات .
كما تبين حاجة المريضة لإستئصال الطحال و التي تكللت بالنجاح ولله الحمد و تماثلت المريضة للشفاء و خرجت من المستشفى و هي بصحة جيدة.
يذكر أن وزن الطحال المستأصل ما يقارب ٣ كيلوجرام مقارنه بالوزن الطبيعي للطحال الذي يمثل حوالي ١٥٠ جرام ( ما يقارب ٢٠ ضعف من الوزن الطبيعي )
كانت هذه تفاصيل خبر جراحة عاجلة لإنقاذ ثلاثينية تعاني من متلازمة هيلب بمستشفى الثغر بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.