تهيئة 114 معلما ومعلمة مستجدة بتعليم عسير

أميرة الشهري

تنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، خلال الأسبوع الجاري ، برنامجا مهاريا لتدريب المعلمين والمعلمات المستجدات ، وذلك بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي ، وشؤون المعلمين ، والإرشاد الطلابي ، والتدريب والابتعاث ، ( بنين وبنات ) .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن البرنامج يستهدف 114 معلما ومعلمة ، ويتضمن عددا من ورش العمل والحلقات التدريبية التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم ، وفرص التطوير المهني والوظيفي ، ونماذج ملهمة ، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي ، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة ، بالإضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد ، وأخلاقيات مهنة التدريس ، فضلا عن تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد ، بمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس بهدف إثراء خبرتهم .

يذكر أن البرنامج العام للبنين ينفذ على مسرح الإدارة ، والبنات في مركز التطوير المهني للبنات بأبها ، فيما ينفذ البرنامج التدريبي بمركز التطوير المهني التعليمي ( بنين وبنات ) .