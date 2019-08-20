حقيقة دخول شاحنات خضروات وفواكه “مسمومة” إلى أسواق #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، أمس الاثنين، حقيقة ما يتم تداوله بشأن دخول شاحنات بها خضروات أو فواكه مسمومة من اليمن إلى المملكة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن ما يتداول سنوياً عن دخول شاحنات بها خضروات أو فواكه مسمومة إلى المملكة غير صحيح، وتم رسمياً نفي محتوى هذه الرسائل عدة مرات منذ عام 2015”.
يذكر أنه يتردد بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن دخول فواكه وخضروات مسمومة إلى أسواق جازان وهو ما ثبت عدم صحته وفقا لهيئة مكافحة الشائعات.
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