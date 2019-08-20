دراسة حديثة: #نظام_الكيتو الغذائي يسهم في التخلص من آلام الصداع النصفي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت دراسة حديثة عن فائدة جديدة لنظام الكيتو الغذائي، وهي التقليل من الكربوهيدرات، الذي يساعد الجسم على تحسين إفرازات الدماغ، والتخلص من آلام الصداع النصفي بنسبة 40 % على الأقل.

وجاءت الدراسة التي أعدّها باحثون إيطاليون بعد مراقبة 35 شخصاً يجمعهم الوزن الزائد والمعاناة من الصداع النصفي، حيث جرى إخضاعهم لحمية الكيتو، التي تعتمد على نسبة دهون أكثر وكربوهيدرات أقل، وكانت النتيجة انحسار آلام الصداع إلى النصف، خلال 3 أيام فقط من اتباع النظام.

وأوضح الباحثون، بحسب “العربية نت”، أن الجسم يتفاعل مع انقطاع الكربوهيدرات، وينتج مواد تساعد على تحطيم الدهون دون مجهود داخلي، ما يخفض موجات عمل الدماغ، التي تسبب الصداع النصفي.

وبيّنوا أن التقليل من الكربوهيدرات يسهم في خفض إنتاج هرمون الأنسولين، ما يؤدي إلى فوائد كبيرة للجسم، من بينها الحد من الصداع، وتعدّ هذه النتائج مبهرة مقارنة بالاعتماد على الأدوية الخاصة بتخفيف آلام الصداع.