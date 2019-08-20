تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الثلاثاء

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 180.47 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 165.43 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 157.91 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 135.35 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 105.27 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 90.23 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 5,612 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,263 ريالًا.

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