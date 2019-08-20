الخدمة_المدنية: 4 أيام إجازة متصلة بمناسبة #اليوم_الوطني

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة رسمية، وذلك في ردها على أحد المغردين عبر «تويتر» أمس الاثنين.

وكان أحد المغردين قد توجه باستفسار للوزارة، أشار فيه إلى أن اليوم الوطني سيصادف يوم الاثنين ٢٤ محرم القادم، متسائلاً هل يكون يوم الأحد إجازة أيضاً، بمعنى أن الأحد والاثنين إجازة؟.

وجاء رد الوزارة على التغريدة سريعاً وواضحاً، ليؤكد أن أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة.

وبناء على ذلك، ستكون الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم المقبل ٤ أيام، حيث يكون (الجمعة) و(السبت) إجازة أسبوعية، و(الاثنين) إجازة اليوم الوطني، فيما يأتي يوم (الأحد) بين الإجازتين فيعتبر إجازة، وفقا لـ “عكاظ”.