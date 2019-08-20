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لسوداني عمر البشير، خلال جلسة محاكمته في الخرطوم، إن المبالغ التي تم التحفظ عليها في قصره، هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف.
وأضاف البشير في أول حديث عن طبيعة الأموال التي عثر عليها بحوزته، مؤكداً أن جميعها هدايا صرفت في أعمال خيرية، ولا يوجد سجل لتدوين أوجه صرفها.
وفجر البشير مفاجأة، حيث كشف: «المبالغ التي وجدت بحوزتى لا علاقة لها بالدولة بعضها منح لى من دول أخرى وتقدر بـ25 مليون دولار».
وتابع البشير في جلسة محاكمته: «ممتلكاتى عبارة عّن منزل بحى كافوري ومزرعة، وشقة، أما زوجتي فلها قطعتا أرض».
يذكر أن «البشير» وجهت له تهم بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية وتصدى 96 من القانونين للدفاع عنه برئاسة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر.
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مقدم من ليالينا
كانت هذه تفاصيل خبر البشير مدافعا عن نفسه في «الثراء الحرام»: ممتلكاتي مزرعة وشقة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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