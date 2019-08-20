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مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10

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الان تتابع مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن سد ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10، والتي تتيح للقراصنة إمكانية تسريب برمجيات ضارة إلى الحاسوب يمكنها الانتشار على شكل ديدان.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن الثغرة الأمنية Dejablue تكمن في خدمة الصيانة عن بعد “Remote Desktop Services” المعروفة اختصاراً بـ “RDS”.

ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان قد تم تثبيت التحديث الأمني تلقائياً أم لا من خلال النقر على زر Start، ثم النقر على رمز الطارة المسننة لفتح قائمة الإعدادات، ثم النقر على البنود “Update & Security” و”Windows Update” و”Check for Windows Updates”.

وإذا كانت عملية التحديث قد تمت بالفعل، فستظهر للمستخدم الرسالة “Your device is up to date”، وإلا فسيُطلب منه تثبيت التحديثات.

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