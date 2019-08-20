شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة البشير في قضية «الثراء الحرام» إلى السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

قضت محكمة سودانية في الخرطوم، أمس الاثنين، بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاماً. ووصل الرئيس السوداني السابق إلى مقر المحكمة في معهد العلوم القضائية والقانونية شرقي العاصمة الخرطوم، محاطاً بحراسة مشددة، ورغم الإعلان عن علنية المحاكمة إلا أن الجلسة كانت مغلقة، ومنعت السلطات وسائل الإعلام المحلية والدولية من الدخول.

وشهدت جلسة أمس، الاستماع إلى العميد موسى عبد الرحمن، قائد القوات التي وجدت الأموال بمنزل البشير، بينما أكد الرئيس المعزول على أقواله السابقة. وأكد البشير طبقاً للتحريات، أن أمواله عبارة عن منزل في حي كافوري، ومزرعة، وشقة في مجمع سكني للقوات المسلحة، وأن زوجته تمتلك قطعتي أرض بحي كافوري، باعت سيارتها لشرائهما.

وكان علاء الدين عبد الله، وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قد قال في يونيو/ حزيران الماضي إن البشير متهم «بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية».

ووجهت للبشير أيضاً في شهر مايو/ أيار المنصرم اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدّعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزانة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، في إبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.وضبط بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

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ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المعزول تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخراً امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.

وتأتي أول جلسة لمحاكمة البشير بعد يوم من توقيع المجلس العسكري الانتقالي اتفاقاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير على إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر 3 سنوات و3 أشهر.

في أثناء ذلك، لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكمة البشير بتهم الفساد لا يجب أن تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويخضع البشير، لمذكرات توقيف دولية صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003.

وقالت مديرة مكتب شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى في المنظمة، جوان نيانيوكي إنه بالرغم من أن هذه المحاكمة للبشير بتهم تتعلق بالفساد، أمر إيجابي يصب في اتجاه مساءلته عن بعض جرائمه المزعومة، إلاّ أنه مايزال مطلوباً بسبب الجرائم البشعة المرتكبة ضد الشعب السوداني. وأضافت في حديث على موقع المنظمة، بأنه يجب على السلطات السودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت جوان إلى أن البشير تهرب من العدالة لمدة طويلة جداً، علماً بأن ضحايا الجرائم البشعة ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة، وتلقي التعويضات، بعد أكثر من عقد منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة لاعتقاله.

كما طالبت نيانيوكي، القيادة الجديدة في السودان بالمصادقة فوراً على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تتعاون مع المحكمة في هذا الشأن بشكل كامل.