الجيش السوري يقطع «طريق تركيا» إلى جنوب إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقّقت القوات الحكومية السورية، أمس الاثنين، مزيداً من التقدم شمالي مدينة خان شيخون في إدلب، وسيطرت على جزء من الطريق الدولي السريع، ما من شأنه أن يمنع رتل التعزيزات التركي، الذي دخل إلى المنطقة من بلوغ وجهته، فيما تعرض رتل عسكري تركي، لغارة جوية أثناء توجهه إلى جنوبي إدلب، وفق ما أعلنت أنقرة، محمّلة دمشق، المسؤولية، مشيرة إلى سقوط ثلاثة قتلى مدنيين، وإصابة 12؛ جرّاء هذه الغارة، في حين نددت دمشق بدخول رتل عسكري تركي محمل بالذخائر والإمدادات لإرهابيي «جبهة النصرة» في خان شيخون.

وأفاد المرصد السوري، مساء أمس، عن تقدم القوات الحكومية شمالي خان شيخون؛ لتقطع بذلك الطريق الدولي الذي يربط ريف إدلب الجنوبي بريف حماة الشمالي؛ حيث توجد أكبر نقاط المراقبة التركية في بلدة مورك. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن «طريق الرتل التركي إلى مورك باتت مقطوعة». وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس»، صباح أمس، رتلاً تركياً يتألف من قرابة خمسين آلية من مصفّحات وناقلات جند وعربات لوجيستية، إضافة إلى خمس دبابات على الأقل، أثناء وصوله إلى مدينة معرة النعمان، الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمالي خان شيخون. وذكر أن القافلة توقفت على الطريق الدولي (حلب - دمشق) في قرية معر حطاط شمالي خان شيخون، مشيراً إلى قصف عنيف بالطائرات الحربية والراجمات ورشاشات المروحيات، يستهدف مناطق قريبة.

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ودانت وزارة الدفاع التركية، أمس، «بشدة» تعرض رتلها لغارة جوية، محمّلة المسؤولية للقوات الحكومية السورية. وقالت في بيان: إن الرتل كان في طريقه إلى مورك، موضحة: إنه «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها إلى سلطات روسيا الاتحادية، تستمر العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية في منطقة إدلب في انتهاك للمذكرات والاتفاقات القائمة مع روسيا». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن الوزارة، أن الرتل كان متجهاً إلى نقطة المراقبة التاسعة في إدلب، وأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة 12 آخرين. وكان المرصد أفاد عن استهداف طائرة روسية لشاحنة صغيرة تابعة للفصائل المسلحة كانت تستطلع الطريق أمام الرتل التركي عند الأطراف الشمالية لمعرة النعمان، ما تسبّب بمقتل مقاتل من فصيل «فيلق الشام» المعارض والمدعوم من تركيا. ولدى وصوله إلى وسط معرة النعمان، نفّذت طائرات سورية وأخرى روسية ضربات على أطراف المدينة، «في محاولة لمنع الرتل من التقدّم»، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تنديده بدخول «آليات تركية محمّلة بالذخائر.. في طريقها إلى خان شيخون؛ لنجدة الإرهابيين المهزومين من «جبهة النصرة»» معتبرة أن ذلك «يؤكد مجدداً استمرار الدعم الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية». وأشارت إلى أن هذا «السلوك العدواني» التركي «لن يؤثر بأي شكل في عزيمة وإصرار الجيش على مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون».

إلى ذلك، قصف الجيش التركي مواقع تنظيم وحدات «حماية الشعب الكردية» في منطقة تل رفعت بريف حلب؛ رداً على هجمات المسلحين. وقالت وزارة الدفاع التركية: إن القوات التركية العاملة في منطقة عملية «درع الفرات» تعرضت لنيران تحرش وهجمات من قبل الوحدات الكردية المتمركزة في تل رفعت. وأضاف البيان: إن وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة قصفت أهدافاً عائدة للمسلحين؛ رداً على الهجمات. (وكالات)