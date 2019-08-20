عشرات الجرحى بسلسلة تفجيرات في ذكرى استقلال أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون، إن سلسلة من التفجيرات ضربت مطاعم وساحات عامة أمس الاثنين، في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 66 شخصاً، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالعيد المئوي لاستقلالها.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات التي شملت عشر قنابل لكن مسلحي كل من تنظيم «داعش» وحركة طالبان ينشطون في المنطقة. وتبنى تنظيم «داعش» هجوماً استهدف حفل زفاف يوم السبت في العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 63 شخصاً وإصابة حوالي 200.

ووُضعت القنابل في هجمات جلال آباد قرب سوق تجمع فيه مئات الأشخاص لحضور فعاليات أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال. وقال فاهم بشاري، وهو مسؤول كبير في قطاع الصحة، إن ما لا يقل عن 66 شخصاً أصيبوا بينهم 20 طفلاً كانوا يلعبون خلال العطلة. وقال غلام محمد وهو صاحب متجر لبيع النباتات، إن ابنيه وأحد أبناء أخ له سقطوا ضمن جرحى الانفجار الذي وقع في ساحة السوق. وقال في مستشفى بالمدينة «أصر الأطفال على أن يكونوا في المتجر للاحتفال بعيد الاستقلال، لكنهم أصيبوا بجروح خطيرة عندما انفجرت قنبلة».

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وقال مسؤولون إن احتفالات عيد الاستقلال ألغيت في مدينة مهتر لام عاصمة إقليم لغمان عندما أطلق متشددون خمسة صواريخ على مكان الاحتفال. وأضافوا أن ستة أشخاص أصيبوا. وقال أسد الله دولتزاي المتحدث باسم حاكم الإقليم «الاحتفال الرسمي انتهى...كان الناس يتناولون طعام الغداء عندما سقطت الصواريخ. لسوء الحظ أصيب ستة أشخاص».

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد دعا المجتمع الدولي في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال في كابول إلى الوقوف بجانب أفغانستان للقضاء على «أوكار» المتشددين. وقال غني «معركتنا ضد داعش ستتواصل». وأضاف «طالبان وضعت الأساس لمثل هذه الأعمال الوحشية من القتل». ولم يشر غني في خطابه إلى المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع طالبان بشأن اتفاق من شأنه أن يفضي إلى انسحاب القوات الأمريكية، مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

(أ ف ب)