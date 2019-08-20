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مارلين سلوم

العالم كله يتحدث عن ال «يوث» وبلغة ال «يوث» أي الشباب. يفتح أمامهم الأبواب، ينظر إليهم باعتبارهم ناضجين بما يكفي لتعلم كيفية قيادة المستقبل والتخطيط له منذ اليوم، يرفعهم إلى أعلى درجات المسؤولية، ويصنّفهم «شركاء» في التفكير، لا متلقي تعليمات ومنفذين لما يملى عليهم.

«كبار» في عيوننا. قادرون على تحمل المهام الصعبة، وفي أحيان نجدهم يقودوننا لنتعلم منهم أدوات الحاضر المتطورة من تقنيات وإلكترونيات وغيرها. فهل أبواب العالم مفتوحة كلها أمامهم فعلياً؟ وهل هذا يعني أن فرص العمل، التي تكاد تضيق مساحتها حتى الاختناق التام في وقتنا هذا، ستصبح أكبر في الغد القريب؟

من الذكاء أن نعمل على مساعدة الشباب لتوسيع الأفق أمام أفكارهم وابتكاراتهم، لكن حتى هذه تحتاج إلى واقع يسمح بتطبيق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ملموسة يمكن العمل بها فعلياً. والانتقال من أبراج الخيال والأحلام والطموحات إلى أرض العمل والواقع يتطلب تحركاً من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات، لدعم الشباب وإفساح الطريق أمامهم كي يثبتوا قدرتهم على التحرك في مختلف المجالات.

التطور بلا شك فرض مجالات جديدة للتخصص أمام الشباب، كما سيفرض أيضاً الحاجة إلى مهن ربما لم نكن نعيرها اهتماماً من قبل أو لم تدخل في دائرة تفكيرنا حين كنا في مثل أعمارهم. الأفق أوسع اليوم باتجاه التخصصات الإلكترونية مثلاً، والأعمال المهنية، فهل يقبلون عليها؟ وكيف؟

مشروع «المدرسة المهنية لشباب الإمارات»، يصب في هذا الاتجاه، ونتمنى أن يكون بداية لتوسيع دائرة التخصصات أمام هؤلاء الشباب، ومساعدتهم على إيجاد فرص أكبر، وهو ما ينعكس بلا شك على المجتمع بالفائدة من كافة النواحي التعليمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

هذه المبادرة أو هذا المشروع الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، يعتبر مكملاً للأدوار التي تضطلع بها المؤسسات التعليمية والتربوية، من مدارس وجامعات، وصلة وصل بينها وبين سوق العمل ومتطلباته الحقيقية. خطوة جديدة يجري تجهيز العدة لها اليوم لانطلاق العمل بها فعلياً مع نهاية العام الجاري، والهدف الأهم منها أنها ستلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وهو ما يحتاج إليه الشباب والمجتمع، ومن أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية السليمة.

«سكول يوث» أو «المدرسة المهنية للشباب» تجمع الراغبين في الانضمام إليها من فئات عمرية متنوعة بين ال 15 و35 عاماً، برامجها المهنية متعددة ومتنوعة من الزراعة إلى إدارة المطارات، فالمتاحف والمستشفيات وتطوير المحتوى وغيرها الكثير.. والأمنية الكبرى أن يقبل عليها الشباب ليستفيدوا من التجربة، بدل التمسك بالمهن والأفكار التقليدية أو تلك الآيلة إلى الزوال لاحقاً.

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