الوصل والهلال السوداني في البطولة العربية الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

يبدأ فريق الوصل الأول لكرة القدم في السابعة والربع من مساء اليوم، بملعبه في زعبيل، مشواره الرسمي لهذا الموسم بلقاء فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور 32 من بطولة الأندية العربية التي تقام هذا العام على كأس محمد السادس، والتي يخوض منافساتها «الفهود» بهدف التمثيل المشرف والسعي بقوة إلى بلوغ الدور النهائي، وحسم اللقب الذي يعتبره الفهود تعويضاً عن خسارته له العام الماضي، وخير تتويج لجهوده وجهود إدارته وجماهيره التي مازالت تمني النفس بلقب يعيد إلى الوصل بريقه ويبرز مكانته ومعدنه.

مواجهة اليوم المرتقبة تأتي في أعقاب مشوار من التحضير والإعداد خاضه الفهود طوال الشهرين الماضيين، واختتمه بمعسكر طويل في النمسا، وخاض خلال التحضيرات الاعتيادية 6 تجارب مهمة أسهمت في الوصول بالفريق إلى المستوى المطلوب وفي خلق مزيد من الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد من المواطنين والأجانب.

واعتبر الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب، مباراة اليوم أمام الضيف السوداني مهمة تعكس نتيجتها مشوار الإعداد الناجح للفهود، وما وصل إليه من مستوى قبل خوض مشواره المحلي الذي يستهله الفريق الأصفر في 26 الجاري أمام حتا، في انطلاقة منافسات مسابقة كأس الخليج العربي.

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ويتسلح الفريق الأصفر هذا الموسم بقائمة من اللاعبين تم اختيارهم بعناية بعد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين أواخر الموسم الماضي، فيما تم ضم عدد مميز من اللاعبين الجدد منهم حبوش صالح من نادي بني ياس، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، وعبد الرحمن أحمد المهيري من عجمان، والبرازيليان ويلتون سواريز، ولوكس جالفو، والإكوادوري فرناندو جايبور، وعدد من المقيمين، منهم الغاني بشير الحسن، والبرازيلي ناتان فيليبي، والأرجنتيني خواكينن بيريز.

وكان المدير الفني للفهود اختار تشكيلته النهائية للفريق في أعقاب الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت أمس، على ملعب المباراة، والتي خاضها الفريق بحماس وجدية وبروح معنوية عالية دعمتها الجماهير الوصلاوية التي حرصت على الحضور بكثافة أمس، في إطار دعمها للفريق الأصفر في بداية مشواره التنافسي لهذا الموسم.

وكان فريق الوصل وصل إلى الدور الربع النهائي في النسخة الماضية التي حمل كأسها اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد أن كان أطاح الأهلي المصري والنصر السعودي، فيما خرج على يد الأهلي السعودي. وأوضح الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن المباراة لن تكون سهلة، مبيناً أن فريقه أكمل الجاهزية للمباراة. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «ستكون مباراة صعبة خاصة، أنها تأتي في بداية الموسم، نتمنى تحقيق الفوز وكسب ثقة الجماهير قبل الخوض في مباريات الموسم الجديد. نخوض هذا الموسم بمعنويات عالية وثقة كبيرة في ظل التعديلات في الفريق، الذي يمر بمرحلة من البناء للمستقبل. هدفنا ليس مباراة واحدة؛ بل موسم كامل».

من جانبه أكد لاعب الفريق البرازيلي فابيو ليما، أن الفريق استعد جيداً للمباراة، مبيناً أن الفوز سيعطي الفريق ثقة أكبر، خاصة أن المباراة تأتي في بداية الموسم الذي أتوقع له أن يكون إيجابياً بالنسبة لنا. علينا الاجتهاد وتقديم أداء مميز في المباراة لتحقيق الفوز، ومن ثم التفكير في مباراة الإياب.