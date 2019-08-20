هادي يدعو للتصدي لمحاولات تمزيق اليمن ومواجهة إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

جدد اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، تأكيد التصدي لكل مشاريع ومؤامرات التمزيق التي تستهدف اليمن، ومواصلة مواجهة المشروع الإيراني، والسير نحو بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة، وحث الاجتماع على مواصلة الحكومة لاجتماعاتها، ومواصلة انعقاد خلية إدارة الأزمات التي تم تشكيلها؛ بشأن مواجهة ما ترتب على الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، مؤخراً.

وكان الرئيس هادي ترأس اجتماعاً استثنائياً لقيادات الدولة في العاصمة السعودية، الرياض، ضم نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.

وثمّن الاجتماع الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية، وبيان تحالف دعم الشرعية، والذي طالب الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من المواقع والمعسكرات التي استولى عليها، منوهاً بالجهود المخلصة التي تقودها السعودية لعودة الأمور إلى نصابها.

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وأكد الاجتماع، الاستمرار في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع التحالف بقيادة السعودية؛ لإنهاء ما نتج عن الاشتباكات في عدن، وعودة الأمور إلى نصابها؛ من خلال انسحاب الانتقالي من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات، وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة.

ووجه هادي، حكومته بالانعقاد الدائم؛ للتعاطي مع تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن، والعمل على مضاعفة الجهود؛ للتخفيف من معاناة أبناء الشعب في كل المناطق اليمنية.

في الأثناء، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، استمرار عمليات التحالف؛ لدعم استقرار اليمن؛ وإعادة الشرعية؛ وتحرير جميع المدن اليمنية من أي وجود للميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، والجماعات المتطرفة، والعمل على دعم التنمية، والمحافظة على مقدرات الشعب اليمني، وأكد أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في محافظة عدن.

وقال العقيد المالكي، خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد في الرياض أمس، «إن ما حدث من تصعيد في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي، كان مؤسفاً؛ كون الأحداث انتقلت إلى مستوى خطر في هذه الفترة؛ من خلال تطور الأحداث في عدن، وسقوط عدد من القتلى والشهداء، وكان هناك الكثير من الجرحى، وبالتالي فإن هذه الأعمال أضرت بمصالح الشعب اليمني، وكانت هناك اعتداءات على المصالح الحكومية، ومصالح الحكومة اليمنية الشرعية والممتلكات الخاصة والعامة»، وقال: إن بداية الفتنة في عدن كانت بهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي على أحد المعسكرات.

وثمّن المالكي عالياً قبول المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية الشرعية بالحوار القادم، الذي جاء وفق عمل مشترك من السعودية ودولة الإمارات، وعلى إثر ذلك قام فريق من قيادة القوات المشتركة للتحالف من المملكة والإمارات بتشكيل لجنة مشتركة؛ للإشراف على انسحاب القوات العسكرية للمجلس الانتقالي من الوحدات والمقار التي تم السيطرة عليها، مبيناً: إن عملية الانسحاب بدأت فعلياً من هذه المقار الحكومية، وجرى انسحاب من مستشفى عدن، والبنك المركزي ودار القضاء والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في العمل مع المكونات السياسية والمكون الاجتماعي في عدن على تهدئة الموقف. وأوضح: إن ميليشيات الحوثي أطلقت في 20 يونيو/‏‏حزيران 2019 صاروخاً باليستياً من داخل مقر جامعة بصنعاء، وسقط على الأعيان المدنية بمحافظة الجوف. وأكد أن الحدود السعودية ستكون مقبرة لمن يحاول الاعتداء عليها، مؤكداً أن الميليشيات تمثل تهديداً للملاحة في جنوب البحر الأحمر.